Calciomercato Milan – Non si molla Reijnders: pronto nuovo assalto

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe a Reijnders, obiettivo di calciomercato

Il Milan ha iniziato ufficialmente la sua stagione con il raduno odierno a Milanello. I rossoneri, ridotti di numero, hanno svolto anche il primo allenamento di stagione. Non solo campo, il calciomercato resta l'argomento più caldo del momento. Resta da capire come il Diavolo riuscirà a coprire la partenza di Tonali e l'infortunio di Bennacer. Uno degli obiettivi prencipali sarebbe Reijnders, centrocampista dell'AZ. Per l'olandese, i rossoneri, potrebbero spingersi oltre. Ecco le ultime novità.