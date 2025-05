Giuseppe Bergomi , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', soffermandosi in modo particolare sulla prestazione del Milan contro la Roma e sul futuro dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole insieme a quelle di Luca Marchegiani e Stefano De Grandis .

Roma-Milan, Bergomi punge i rossoneri: "Rossoneri come il Napoli? Sì, ma solo se ..."

Giuseppe Bergomi: "Nel Milan c'è molta confusione. Non mi meraviglierei che con qualche innesto corretto, con una guida tecnica che sappia esaltare le qualità di questi giocatori, il Milan possa fare come il Napoli quest’anno. Cioè il prossimo anno non venitemi a dire che poi il Milan farà un miracolo se sarà là in alto".