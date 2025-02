Riso: “Tonali? Per lui immagino una carriera lontana dalla Serie A”

Giuseppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, ha commentato i rumors su un suo ritorno in Italia

Fermo per squalifica per quasi tutta la scorsa annata per la nota vicenda relativa alle scommesse sportive piazzate, anche sul calcio, su piattaforme illegali, Tonali è tornato a disposizione del manager delle 'Magpies', Eddie Howe, in questa stagione.