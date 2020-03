Rinvio partite Serie A, Teotino: “Non sono favorevole a play-off/play-out”

ULTIME NEWS – Gianfranco Teotino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha detto la sua in merito alla decisione di disputare play-off e play-out in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Play-off/play-out? Non sono favorevole perché le regole non si cambiano a gara in corso. La classifica attuale è stata determinata dall’impegno di tutte le squadre a giocare per i tre punti fino al termine della stagione”. Intanto potrebbero esserci novità sul futuro di Ricardo Rodriguez, LEGGI QUI LE ULTIME >>>

