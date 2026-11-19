Lo spagnolo Pepe Reina - classe 1982 - torna a parlare di Milan e lo fa con un'analisi piuttosto chiara del momento attraversato dalla squadra rossonera. L'ex portiere iberico, che ha vestito la maglia del Diavolo per due stagioni (dal 2018 al 2020, con 13 partite giocate, 16 gol subiti e 3 clean sheet collezionati), è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati non poteva mancare la corsa al vertice della Serie A, con un giudizio che coinvolge direttamente il gruppo di Rúben Amorim.

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Reina incorona l'Inter: "Lo strapotere mi sembra evidente"

"Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie", ha dichiarato Reina. Una definizione che fotografa una situazione ancora in evoluzione per entrambe le squadre, chiamate a trovare maggiore continuità e a capire quale possa essere il proprio reale ruolo nella lotta per il titolo. Per il Milan, reduce da un percorso caratterizzato da risultati importanti ma anche da qualche passo falso, il giudizio dell'ex portiere rappresenta una riflessione sulle ambizioni della stagione.Nell'analisi della lotta, Reina non ha avuto dubbi nell'indicare la principale favorita. "Lo strapotere dell'Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti", ha spiegato Reina, oggi allenatore della formazione Under 19 del Villarreal. Una valutazione che mette i nerazzurri davanti a tutti, almeno sulla carta, per solidità del progetto e qualità della rosa. Il suo sguardo sulla Serie A è dunque ampio, ma il messaggio sul Milan resta quello di una squadra ancora alla ricerca di una dimensione definitiva.

E in merito a quale squadra italiana è più legato, tra quelle in cui ha militato? Reina ha risposto senza indugi: "A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli ...".