Reijnders: “Manchester City mondiale. Premier League, sogno che si avvera”

Le prime parole di Tijjani Reijnders, ormai ex centrocampista del Milan, da giocatore del Manchester City ai canali ufficiali dei 'Citizens'

Ufficiale la cessione, a titolo definitivo, di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City (LEGGI QUI IL COMUNICATO). Per l'olandese, contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2030) e partenza con i 'Citizens' per gli Stati Uniti d'America, dove disputerà il Mondiale per Club con la sua nuova squadra.