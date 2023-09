Ravanelli: “Il Milan si è complicato il passaggio del turno”

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato del Milan e del match di Champions League contro il Newcastle . Secondo l'ex attaccante, infatti, i rossoneri hanno fatto un ottimo primo tempo, ma sono mancati in zona gol, non riuscendo mai a sbloccare la partita. Ecco le parole di Ravanelli .

"Il Milan ha fatto un buon primo tempo, ma è stato insufficiente in zona gol. Il Newcastle è stato poca cosa, non ha neanche difeso a reparto e il Milan non ne ha approfittato. Il Milan si è complicato il passaggio del turno".