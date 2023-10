Ranieri: “Scommesse? Mi dispiace per questi giovani che si buttano via”

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dei giocatori coinvolti nello scandalo scommesse

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dei giocatori coinvolti nello scandalo del calcio scommesse: "Sono ragazzi giovani, hanno tanto tempo libero e si annoiano. Mi metto nei piani dei genitori, che per quanto si impegnano, non conosceranno mai bene i propri figli".