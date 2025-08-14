Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Raiola e l’addio di Donnarumma al Milan: “Eccetto l’annata con Maldini …”

ULTIME MILAN NEWS

Raiola e l’addio di Donnarumma al Milan: “Eccetto l’annata con Maldini …”

Raiola e l'addio di Donnarumma al Milan: 'Eccetto l'annata con Maldini ...'
Il procuratore di Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Romano ricordando anche l'addio al Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il procuratore di Gianluigi DonnarummaEnzo Raiola, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Romano sul proprio canale 'YouTube'. Oltre a parlare della situazione attuale con il PSG, Raiola ricorda anche perché Donnarumma lasciò al tempo il Milan. Ecco le sue parole.

Raiola: "Donnarumma? Quel Milan non aveva una società solida. Eccetto Maldini ..."

"Parlando a livello progettuale, 4 anni fa abbiamo lasciato il Milan. Quel Milan lì non aveva una società solida alle spalle in quel momento, poi ci sono i diversi cambiamenti societari. Abbiamo previsto la società di cui faceva parte. Eccetto quell’annata clamorosa con la direzione di Maldini e Massara che ha portato allo scudetto, sono stati tutti anni non al livello Milan. Andando a Parigi abbiamo creato quel progetto per un giocatore importante come Gigio ed è stato importante anche per la Nazionale italiana, ma anche per lo status di oggi".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari si presenta! Ecco le sue parole in conferenza stampa>>>

"Abbiamo portato avanti sempre il progetto di crescita step by step di Gigio per migliorare la sua carriera, in qualsiasi modo".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA