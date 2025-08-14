Raiola e l'addio di Donnarumma al Milan: 'Eccetto l'annata con Maldini ...'

"Parlando a livello progettuale, 4 anni fa abbiamo lasciato il Milan. Quel Milan lì non aveva una società solida alle spalle in quel momento, poi ci sono i diversi cambiamenti societari. Abbiamo previsto la società di cui faceva parte. Eccetto quell’annata clamorosa con la direzione di Maldini e Massara che ha portato allo scudetto, sono stati tutti anni non al livello Milan. Andando a Parigi abbiamo creato quel progetto per un giocatore importante come Gigio ed è stato importante anche per la Nazionale italiana, ma anche per lo status di oggi".