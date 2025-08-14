Raiola e l'addio di Donnarumma al Milan: 'Eccetto l'annata con Maldini ...'

"Abbiamo portato avanti sempre il progetto di crescita step by step di Gigio per migliorare la sua carriera, in qualsiasi modo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Il procuratore di Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Romano sul proprio canale 'YouTube'. Oltre a parlare della situazione attuale con il PSG, Raiola ricorda anche perché Donnarumma lasciò al tempo il Milan. Ecco le sue parole.
"Parlando a livello progettuale, 4 anni fa abbiamo lasciato il Milan. Quel Milan lì non aveva una società solida alle spalle in quel momento, poi ci sono i diversi cambiamenti societari. Abbiamo previsto la società di cui faceva parte. Eccetto quell’annata clamorosa con la direzione di Maldini e Massara che ha portato allo scudetto, sono stati tutti anni non al livello Milan. Andando a Parigi abbiamo creato quel progetto per un giocatore importante come Gigio ed è stato importante anche per la Nazionale italiana, ma anche per lo status di oggi".
"Abbiamo portato avanti sempre il progetto di crescita step by step di Gigio per migliorare la sua carriera, in qualsiasi modo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA