Gli Stati Uniti d'America, guidati in panchina dal Commissario Tecnico argentino Mauricio Pochettino, hanno già blindato con ampio anticipo il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio. Davanti al pubblico di casa, la selezione statunitense ha mostrato i muscoli grazie al rotondo 4-1 del debutto contro il Paraguay e al successivo 2-0 imposto all'Australia. La notizia più importante per il prosieguo del torneo riguarda però il recupero del capitano e uomo simbolo: Christian Pulisic.

Il numero 10 della Nazionale USA e punto di forza del Milan era stato costretto a saltare l'incrocio con i Socceroos a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Attraverso alcune dichiarazioni ufficiali, "Capitan America" ha voluto rassicurare l'ambiente rossonero e quello statunitense, confermando che sarà regolarmente a disposizione di Pochettino per il terzo match del girone contro la Turchia, formazione ormai già aritmeticamente eliminata.

Le parole di Pulisic a ESPN: "Nessun problema grave"

"Mi sento bene. Mi sono unito nuovamente al resto della squadra un paio di giorni fa e sì, spero senza dubbio di poter dare il mio prezioso contributo nel match di giovedì. Ovviamente non so ancora se avrò nelle gambe l'autonomia per giocare subito tutti i 90 minuti complessivi, ma vedremo sul momento", ha spiegato Pulisic ai microfoni di

L'attaccante ha poi condiviso le sensazioni provate guardando i compagni dalla tribuna: "Ho vissuto emozioni contrastanti non potendo scendere in campo, ma mi è piaciuto restare a bordo campo per supportare il gruppo. Volevo esserci e sono orgoglioso di come i ragazzi hanno gestito la partita".

Il fantasista è poi tornato sulla gestione del problema al polpaccio, un tema che tiene in ansia anche lo staff medico di Via Aldo Rossi, specie dopo una stagione vissuta a due facce con la maglia del Diavolo (autore di ben 10 gol e 2 assist nelle prime 15 partite fino a dicembre 2025, prima di incappare in un digiuno realizzativo di 19 gare consecutive nel 2026).

I dettagli sul recupero e il piano turnover di Pochettino

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"Onestamente non ho mai avuto il timore che si trattasse di un infortunio grave", ha precisato il numero 11 milanista. "Ho avvertito un piccolo fastidio muscolare durante la sfida d'esordio, ma sono riuscito a rimanere in campo nel primo tempo contro il Paraguay grazie all'adrenalina della partita. Successivamente non ero al meglio per l'Australia, ma non ho mai interrotto gli allenamenti personalizzati. Ho lavorato quotidianamente con il pallone e, dopo le ultime sessioni collettive, mi sento pronto per rientrare".La sfida tra Turchia e Stati Uniti, in programma aldi Inglewood a Los Angeles, potrebbe vedere l'applicazione di un robusto turnover da parte di Pochettino per preservare i titolari in vista dell'inizio della fase a eliminazione diretta. Un'eventualità commentata così dallo stesso Pulisic: "Tutti i componenti di questa rosa sono pronti a dare il massimo sul terreno di gioco. Sosterremo chiunque scenderà in campo, la forza del nostro gruppo risiede proprio nella profondità della panchina".