Milan, Pulisic: “Innamorato di questo club. Siamo qui per vincere titoli”

Christian Pulisic , attaccante del Milan , è stato il protagonista della prima pagina di 'Sportweek', settimanale in edicola il sabato con il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', dove appaiono alcune dichiarazioni dello statunitense sull'esperienza in rossonero e sull'emozione di giocare a San Siro . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

L’amore per il Milan: "Sono innamorato di questo club, sento l’onore di indossarne i colori. È un club che punta sempre al successo. Vogliamo vincere dei titoli. Credo che si possa percepire nell’ambiente. Quando si entra nel campo di allenamento si sente che siamo qui per divertirci, ma soprattutto per vincere".