Pulisic: “Il debutto al Milan è un sogno che diventa realtà”

Christian Pulisic , calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Sports Illustrated', soffermandosi sulla sua esperienza al Milan , dal rapport con Sérgio Conceicao a quello con Zlatan Ibrahimovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Sulle sensazioni: "I debutti con il club non si dimenticano mai… il momento più bello è la prima partita in casa, quando lo senti davvero indossando la maglia di casa con il nero e il rosso. Quando vai a San Siro, quello è il momento in cui arrivi a Milano. Indossare la maglia, la pressione, i nervi, ma anche l’eccitazione e ciò che deriva dal club. Penso che i sogni siano vincere i più grandi trofei del calcio, poter festeggiare con i propri compagni di squadra dopo stagioni lunghe e difficili".