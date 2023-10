Pulisic: “La sconfitta con la Germania fa male. Ho fatto un grande gol”

Nella giornata di ieri, tra le varie amichevoli che si sono disputate, c'è stata anche quella tra USA e Germania , terminata 1-3 per la formazione teutonica. L'unico ad aver segnato per i padroni di casa è stato Christian Pulisic , attaccante del Milan , che ha siglato un gol davvero bellissimo. Lo stesso statunitense è poi intervenuto ai microfoni del portale 'Kicker', commentando a caldo la gara. Ecco, quindi, le sue parole.

"Abbiamo fatto una buona partenza e li abbiamo fatti soffrire. Potevamo essere migliori in difesa, abbiamo commesso piccoli errori. Certo che la sconfitta fa male, queste sono partite in cui dobbiamo trovare il modo di vincere. Ho fatto un grande gol, ma non significa molto perché abbiamo perso. Vogliamo vincere partite come questa". LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Ibrahimovic dal Festival dello sport