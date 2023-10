Milan, super gol di Christian Pulisic nell’amichevole USA-Germania | Video

Nella giornata odierna, oltre alle gare di qualificazione ad Euro2024 , erano in programma anche alcune amichevoli tra squadre Nazionali. Al Rentschler Field di East Hartford , intanto, si sta giocando il match tra USA e Germania , che per ora ha visto tra i grandi protagonisti Christian Pulisic , attaccante del Milan .

Come si evince da un post pubblicato dalla Federazione statunitense sul proprio profilo 'X', infatti, Christian Pulisic ha messo a segno un super gol, portando in vantaggio gli USA. Partito da sinistra l'attaccante del Milan si è accentrato e ha fatto partire un bolide, lasciando impietrito il portiere della Germania. LEGGI ANCHE: Milan, Thiaw felice in rossonero: non andrà via a gennaio >>>