Calciomercato Milan – Thiaw felice in rossonero: non andrà via a gennaio

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del West Ham per Malick Thiaw , difensore del Milan . E ancor prima erano giunte voci su un probabile tentativo del Real Madrid già a gennaio. In merito alla questione è intervenuto l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sulle colonne di 'Caught Offside', spiegando come il tedesco sia felice in rossonero e non ci sia alcuna possibilità che possa lasciare il Diavolo a breve. Ecco le sue parole.

"Non ho conferme concrete su un'offerta dei Blancos per Malick Thiaw del Milan. È molto felice al Milan e non ci sono trattative con nessun club in questa fase. Il Milan ha appena pagato 6/7 milioni per il giocatore che sta facendo benissimo, ci vorrebbe una proposta importante per lasciarlo andare. Il Milan non vuole parlare di prezzo adesso e non c'è alcuna possibilità che succeda qualcosa a gennaio".