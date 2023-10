Milan, un calendario fitto e una speranza: che la sosta non faccia danni

Una speranza

Fortunatamente almeno Krunic si è risparmiato il viaggio. Il centrocampista bosniaco doveva essere convocato nonostante l'infortunio ma ha deciso di declinare la chiamata. Okafor tornerà a giorni a Milanello dopo un lieve trauma cranico mentre Bennacer continua nel recupero dal grave infortunio risalente a maggio. Insomma, tutto sembra andare per il meglio, ma ci sono ancora le ultime partite da giocare. Reijnders affronterà la Grecia, Leao la Bosnia, Pulisic e Musah il Ghana, Thiaw il Messico, Tomori l'Italia, Kjaer il San Marino e il trio francese formato da Giroud-Maignan-Theo la Scozia. Non ci resta dunque che incrociare le dita e sperare che, in vista del cruciale match contro la Juventus, Stefano Pioli non riceva brutte notizie. LEGGI ANCHE: Milan, con la Juventus match chiave tra dubbi e ritorni >>>