Milan, la sosta e poi la Juventus: un match chiave fra dubbi e ritorni

Fra dubbi e ritorni — Per questa prossima nona giornata di Serie A, Stefano Pioli potrebbe riavere a disposizione Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si è rivelato fin da subito molto importante per la squadra rossonera e le vittorie in sua assenza hanno dimostrato ulteriormente la maturità di questo gruppo. Averlo in campo, però, può fare la differenza e contro la Juventus potrebbe anche incidere con la sua fisicità. Un altro ritorno potrebbe essere quello di Rade Krunic. Il bosniaco sembra poter recuperare con grande calma, grazie soprattutto all'innesto di Yacine Adli, uno dei migliori in queste ultime partite.

Per quanto riguarda i dubbi, infine, resta da capire in quali condizioni torneranno i nazionali. Sono ben 12 i giocatori in giro per il mondo e le soste hanno spesso riservato brutte sorprese al Milan. Sperando che non vi siano acciaccati o infortunati, Pioli può guardare al match contro la Juventus potendo contare su un gruppo, quasi, al completo. LEGGI ANCHE: Milan, ricordi Rebic e Origi? Ecco come sta andando la loro stagione

