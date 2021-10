Psg, Pochettino: “Darei il Pallone d’Oro a Messi” | News

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, durante un'intervista ha parlato di Leo Messi e della possibilità di vincere il Pallone d'Oro

Intervenuto ai microfoni di 'Cope', Mauricio Pochettino ha parlato di Lionel Messi e della possibilità di vincere il Pallone d'Oro. Queste le parole dell'allenatore del Psg. "Senza dubbio glielo assegnerei. Lo direi anche se non lo allenassi io. Il suo arrivo a Parigi? Pensavamo che sarebbe rimasto al Barça, poi Leonardo mi ha chiamato e mi ha detto che c'era questa possibilità. Mi ha chiesto se mi piaceva, pensavo fosse uno scherzo. Mi chiamava ogni notte per aggiornarmi sull'evolversi della trattativa. Ho parlato con Messi quando mancavano pochi dettagli per l'ufficialità. Non appena si è svincolato dal Barcellona, in molti lo sognavano, ma credo avesse ormai deciso di venire da noi per indossare la maglia del Paris Saint-Germain". Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.