PSG, Mbappé avverte: “Giocare qui non mi aiuta, è un club che divide”

Intervistato dai microfoni di France Football, l'attaccante Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro e dei problemi al PSG : "Sono un competitivo, quando gioco lo faccio per vincere. Se non vinco non sono soddisfatto, con qualsiasi squadra giochi. Voglio vincere la Champions. Ora sono in vacanza, resetto tutto, recupero energie e torno con la fame con cui tutti mi conoscono".

L'ex campione del Mondo con la Francia ha poi continuato: "Giocare al PSG non mi aiuta. È un club che divide, una squadra che divide. Attrae molto gossip, però non mi dà fastidio perché so quello che sto facendo e come lo sto facendo. Non so cosa manca al PSG per vincere la Champions, non è una domanda che dovete fare a me".