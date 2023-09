Psg, Al Khelaifi: “Mbappé? I problemi rimangono in famiglia”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, ha parlato della situazione legata a Kylian Mbappé

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Psg , Nasser Al Khelaifi , ha parlato di Kylian Mbappé e della situazione che si era andata a creare durante la sessione estiva di mercato. Il numero uno del club parigino ha voluto sottolineare che i problemi rimangono questioni da risolvere internamente e che le prestazioni del campione francese sono solo motivi d'orgoglio. Ecco le parole di Al Khelaifi .

"I problemi che abbiamo avuto rimangono in famiglia e Mbappé fa parte della nostra famiglia. Sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta facendo tutta la squadra. Abbiamo il miglior giocatore del mondo e per me merita il Pallone d'oro".