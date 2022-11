Pioli: “Ancelotti al Milan ha fatto la storia: è un grandissimo allenatore”

Intervistato da 'Amazon Prime Video', Stefano Pioli ha parlato di Carlo Ancelotti. Queste le sue dichiarazioni: "Per me Ancelotti e Guardiola sono i due migliori allenatori al mondo. Ancelotti al Milan ha fatto la storia, erano sicuramente epoche diverse. Non lo conosco personalmente, ma credo che abbia un’intelligenza superiore ed una capacità unica di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. Sicuramente è un grandissimo allenatore". Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.