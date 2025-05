Pietrella: “Il Milan ha buttato via un progetto vincente. U23? Una figuraccia”

Durante il podcast 'Tutti in The Box', il giornalista delle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', Francesco Pietrella, ha offerto un'analisi sulle cause delle difficoltà del Milan nel corso delle ultime stagioni. Al centro delle sue dichiarazioni spuntano una serie di scelte dirigenziali ritenute assolutamente errate, con annessa la confusione generata dal progetto della squadra Under 23. Ecco, di seguito, le sue parole:

Pietrella: "Il Milan con Maldini e Massara aveva vinto lo scudetto, ora..."

"C'era un Milan con i signori Maldini-Massara che aveva vinto lo scudetto e fatto semifinale di Champions. Tu hai preso una progettualità, volontariamente, e l'hai buttata via. Chi sono le persone che decidono, anche il progetto del Milan Futuro, che è retrocesso in D, che è una figuraccia tremenda, è stato fatto mettendo a capo di questo progetto una persona che non aveva mai lavorato in Italia, Kirovski. Perché comunque portato in Italia da Ibra, amico di Ibra, Los Angeles Galaxy, quello è il link. È una persona che comunque non conosceva l'ambiente, non conosceva cos'è la Serie C.