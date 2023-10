Peterson: “Cardinale? I proprietari americani hanno le carte per vincere”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Dan Peterson ha parlato del Milan di Gerry Cardinale : "Per quanto riguarda la nuova proprietà, nella persona di Jerry Cardinale, e la sua società Red Bird, posso dire che è un esempio. I proprietari americani hanno le carte per vincere, come lo scudetto del Milan di due anni fa ha dimostrato".

Infine, il noto allenatore di basket ha concluso: "Più di recente, abbiamo aggiunto un po’ di anima americana pure in campo, in attacco con Christian Pulisic e a centrocampo con Yunus Musah. Il loro contributo è stato importante in questa ottima partenza del Milan. Sono due elementi solidi, che fanno squadra e che portano una buona mentalità vincente". LEGGI ANCHE: Milan, la sicurezza di Sportiello in assenza di Maignan >>>