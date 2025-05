Pellegrino: “Voglio prendermi il Milan. Spero possa vincere la Coppa Italia”

Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan ora in prestito all'Huracán vuole tornare per affermarsi in maglia rossonera

Alessia Scataglini 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 14:48)

Marco Pellegrino, classe 2002, difensore argentino di proprietà del Milan e attualmente in prestito in patria, nel Club Atlético Huracán, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'gianlucadimarzio.com'. Ecco le sue dichiarazioni.

Pellegrino: "Voglio tornare al Milan in estate e restarci. Tifosi, fidatevi di me" — Sul possibile ritorno al Milan e un messaggio ai tifosi: "I tre prestiti sono serviti proprio a questo. In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possa vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan".