Pellegrino: “L’esordio al Milan un sogno, poi il dolore alla caviglia…”

Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan ora in prestito all'Huracán vuole tornare per affermarsi in maglia rossonera

Alessia Scataglini 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 13:50)

Marco Pellegrino, classe 2002, difensore argentino di proprietà del Milan e attualmente in prestito in patria, nel Club Atlético Huracán, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'gianlucadimarzio.com'. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan, Pellegrino parla del suo passato e del suo futuro in rossonero — Sul suo esordio in rossonero in un Napoli-Milan 2-2 della stagione 2023-2024: "Al 19’ si fa male Kalulu. Pioli si gira e mi chiama: ‘Marco, entri tu’. Tolgo la pettorina e vado in campo, sono al settimo cielo. Ma dopo un’ora sento dolore alla caviglia e mi fermo: non ho neanche finito la partita".