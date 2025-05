Pellegrino: “Legame forte con Musah e Reijnders, Giroud e Kjaer leader veri”

Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan ora in prestito all'Huracán vuole tornare per affermarsi in maglia rossonera

Alessia Scataglini 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 14:26)

Marco Pellegrino, classe 2002, difensore argentino di proprietà del Milan e attualmente in prestito in patria, nel Club Atlético Huracán, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'gianlucadimarzio.com'. Ecco le sue dichiarazioni.

Pellegrino: "Con Musah intesa speciale, Reijnders forte. Con Giroud e Kjær..." — Sui giocatori rossoneri con cui ha legato di più nello spogliatoio: "Ho legato molto con Musah, che parla un po’ di spagnolo per gli anni a Valencia, e con Reijnders. Tijji è un ragazzo fantastico e un giocatore fenomenale. E poi mi hanno aiutato due leader come Giroud e Kjær. Olivier ha vinto un Mondiale a 31 anni e una Champions a 34. E anche Simon ha alzato il primo Scudetto a 34: mi hanno sempre detto di lavorare in silenzio e avere pazienza per ottenere grandi risultati nel tempo".