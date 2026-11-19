Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM

Il Milan guarda già al mercato di gennaio, con la dirigenza chiamata a valutare le possibili operazioni per rinforzare La Rosa in vista della seconda parte di stagione. Tra i vari nomi accostati al Milan, figurano quelli di Endrick e Inacio, due profili molto interessanti per il club. resta, però, da capire quali saranno le risorse economiche messe a disposizione da Cardinale stesso.

Milan, le parole di Pellegatti

Su Inacio c'è da capire se il Milan tirerà fuori oltre eventualmente i soldi per Endrick, anche i soldi per Inacio. Sembra che qualcuno ha scritto anche che a disposizione di Krosche metterà un grosso budget Cardinale per il mercato invernale."

A fare il punto della situazione è stato Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero che, attraverso il proprio canale YouTube, ha voluto affrontare il tema legato alle disponibilità economiche del Milan, soffermandosi anche sulle indiscrezioni sul budget.

Un riferimento, perciò, alle indiscrezioni riguardanti le disponibilità economiche che Cardinale potrebbe garantire per la finestra invernale. Il giornalista, successivamente, ha voluto ritirare fuori il tema legato alle dichiarazioni fatte da Cardinale nei giorni scorsi, legate al voler vincere il prima possibile.

Pellegatti, poi, ha continuato il proprio ragionamento soffermandosi sulle ambizioni della proprietà rossonera:

"Cardinale l'ha già detto anche nell'intervista ad Andrea Ramazzotti, vuole vincere e vuole vincere, calcio permettendo, destino, caso, fato, quello che volete, permettendo, vorrebbe vincere in fretta, ma non è così automatico e lo sappiamo".