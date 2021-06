Pellegatti: “Ramos-Milan non c’è nulla. Ibrahimovic? Sospiro di sollievo”

Carlo Pellegatti ha parlato del possibile trasferimento al Milan di Sergio Ramos e dell'operazione al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic

Su Sergio Ramos : "Non c’è nulla. Forse c'è stato un dialogo, ma per le cifre esula dai parametri del Milan. Sergio Ramos non verrà mai al Milan. Anche perché il Milan ha riscattato Tomori e poi ci sono Kjaer e Romagnoli. Ci sono altri ruoli per investire 20 milioni. Il Milan ha bisogno di un terzo centravanti, di una fascia destra e di un centrocampista".

Sulle condizioni di Ibrahimovic: "Il professore ha esaminato la situazione e si è deciso per un'artroscopia. L’operazione di 'cleaning', pulizia, è durata circa quaranta minuti. Erano presenti il dottore del Milan ed il consulente ortopedico. Operazione perfettamente riuscita: si ipotizza che i tempi di recupero siano di quattro settimane per tornare a Milanello. Sospiro di sollievo. Lo avremo per la prima, massimo seconda giornata di campionato, e sarà recuperato per la terza e per la Champions League".