Pellegatti: “Milan diverso dall’anno scorso, a Napoli già festeggiano”

Intervistato dai microfoni di Radio24, durante il programma Tutti convocati, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan , paragonandolo a quello visto la scorsa stagione: "La mia opinione è che sia un Milan completamente diverso come qualità rispetto all'anno scorso. L'atteggiamento era sempre propositivo. Ero molto molto fiducioso per la partita con il Napoli di Champions".

Il noto giornalista ha poi continuato: "Certo, poi vedi la partita con l'Udinese... se il Milan arriva dietro a squadre che, secondo me, sono inferiori come Lazio e Roma è giusto che non vada in Champions".