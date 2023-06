Pellegatti: “Mi auguro che il Milan possa prendere Milinkovic-Savic”

Con un video sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e del possibile sostituto di Sandro Tonali: "Vorrei mandare un appello ai nostri dirigenti. C’è un giocatore che, forse, potrebbe alleviare – non ho detto cancellare – la sofferenza della cessione di Sandro Tonali. Ce n’è uno solo e non è Frattesi, anche se mi auguro che lo prendiamo, nonostante 40 milioni di euro il Milan per lui non li spenderà mai".