Mercato Milan, Frattesi andrà all’Inter: giocatore convinto | PM

Frattesi, obiettivo di mercato del Milan per il dopo Tonali, ha deciso di diventare nerazzurro e non ascolterà altre offerte.

Il primo obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo, Davide Frattesi , si allontana sempre di più. Il giocatore classe 1999 del Sassuolo , secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it , andrà all' Inter , unica destinazione che ritiene valida. Dopo aver capito che Sandro Tonali , classe 2000 rossonero, andrà al Newcastle , il Milan si era tuffato proprio sul neroverde, trovando apertura da parte della società, ma molto meno da parte del giocatore.

L'agente ha cercato di tenere aperte tutte le porte, ma Frattesi aveva fatto capire quale fosse l'unica destinazione che avrebbe voluto raggiungere in questo mercato e il Milan non era... Tra modulo più adatto, preferenza generale e altro, Frattesi ha deciso di andare all'Inter e così sarà. Tuttavia, il Sassuolo preferirebbe venderlo al Milan, che dà più garanzie economiche. Anche perché i rossoneri offrirebbero di più e porterebbero il prezzo intorno ai 40 milioni, dai 25 della base di partenza. Frattesi però ha i nerazzurri come priorità e, anche a costo di aspettare qualche cessione per trovare i soldi per un'offerta più competitiva, ha deciso di rispettare la propria volontà.