Pellegatti: “Il Milan può passare in Champions. Mi hanno rotto quelli che …”

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle possibilità del Milan in Champions League e in campionato

Carlo Pellegatti , noto giornalista, è intervenuto oggi sulle frequenze di 'Radio 24', nel corso della trasmissione 'Tutti convocati', soffermandosi sulle possibilità del Milan tanto in Serie A quanto in Champions Leagu e. Ecco, dunque, le sue parole.

Pellegatti: "Milan, in Champions puoi farcela. Il PSG è friabile..."

"Mi hanno rotto quelli che dicono nel girone il Milan terzo o quarto, no signori, qualche chance di arrivare secondo il Milan ce l'ha: bisogna giocare col Newcastle, io comincio a vincere, poi il PSG è una squadra friabile. In campionato pure: in mezzo hanno 'sbianchettato' il Milan, il Milan non c'è. Primo, secondo...quarto e quinto. Si legge solo che è Inter o Juventus. Hanno qualche punto di vantaggio. Ancora si pensa che il campionato si decida al tempo delle castagne". LEGGI ANCHE: Dal presente al Milan al passato all'Arsenal: Bennacer si racconta a tutto tondo >>>