Pellegatti: ‘Ilicic? Il Milan sta cercando altre figure. L’ideale sarebbe Ziyech’

Carlo Pellegatti ha parlato di un possibile trasferimento dall'Atalanta al Milan di Josip Ilicic: ecco cosa ha detto sul fantasista sloveno

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Josip Ilicic. Il calciatore sloveno, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, si è proposto al Milan. Ecco cosa ha detto in merito il noto giornalista di fede rossonera. "Ribadisco il concetto: se Ilicic dovesse arrivare sarà l'operazione gratis dell'ultimo giorno di mercato. Datemi retta: non sono ore calde per Ilicic. L'Atalanta sta cercando di piazzarlo senza successo in questo momento, perché lo sloveno vuole solo il Milan. Il Milan, però, sta cercando altre figure e quella ideale sarebbe Ziyech: molto complicato, molto difficile, ma riuscirebbe a conciliare il trequartista e la fascia destra. Non come Ilicic, che è considerato solo come giocatore da fascia destra". Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.