Milan, Saelemaekers: “Siamo più forti rispetto all’anno scorso” | News

Salvatore Cantone

Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole di Saelemaekers: "Arrivare in Champions è stata una sensazione incredibile per me, anche perché sarà la mia prima volta in Champions. Abbiamo lavorato tanto per qualificarci e spero che potremo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose".

Sulla squadra: "Abbiamo un gruppo ancora più forte dell'anno scorso perché abbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo-Tourè e altri. Penso che siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dimostrare ancora di più perché anche le altre squadre sono più forti. Bisogna lavorare tanto anche durante le amichevoli".

Sul pre campionato: "È importante per noi giocatori essere pronti nella testa per lavorare. È bene avere vacanze e riposarci, ma è ancora più importante allenarci anche durante le vacanze e avere sempre una parte del Milan nella testa. Quando sono tornato qua a Milanello, Pioli ha detto al gruppo come dobbiamo giocare, che mentalità avere e stiamo provando a farlo già durante le amichevoli. Piano piano cresceremo e saremo pronti per il campionato".

Sulla Champions League: "La Champions è una grande competizione, è un altro livello rispetto alla Serie A. Dobbiamo essere ancora più pronti e concentrati per dimostrare che siamo un gruppo forte: se facciamo sul campo quello che dice il mister penso che faremo bene".

Su Maignan: "Maignan ha già imparato tante parole in italiano per aiutare la squadra: è sulla buona strada per fare bene e siamo contenti che sia con noi".

Su Giroud: "Giroud ha vinto tanto, è un grande ragazzo. La cosa che è impressionante è che fuori dal campo sia tranquillo, normale, umile: è un ragazzo come me. È un esempio e ha esperienza incredibile, così come Zlatan". Ecco le altre dichiarazioni di Saelemaekers del Milan a Tuttosport.