Milan, Pellegatti rivela il retroscena su Furlani e Paratici: poi fa il nome a sorpresa

Sul direttore sportivo: "La figura del direttore sportivo sarà decisiva per la scelta dell'allenatore. Bisogna però capire il rilievo del nuovo ds, se avrà ampissimi poteri o se sarà legato alla figura di Giorgio Furlani. Berta ormai è all'Arsenal, nonostante fosse l'ideale. Per quanto riguarda Tare si sta allontanando sempre di più, anche se non so il motivo. Posso immaginare che cerchino una figura che abbia più alone internazionale. Non lo escludiamo al 100%. Furlani è l'uomo al comando del Milan del presente e del futuro finché non ci sarà una cessione. Bisogna capire se vorrà una figura italiana o se si vorrà andare su una figura straniera. Escluderei Thiago Scuro perché non verrebbe a fare il direttore sportivo sotto Furlani lui che al Monaco è direttore generale. Mi dicono che non siano da escludere figure straniere. Da chi possano andare non ho la più pallida idea".