Carlo Pellegatti gela il mercato del Milan: "Nomi inventati, tutto nebuloso prima del summit del 13 agosto". Ecco le sue parole da YouTube
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Giorni che potrebbero essere infuocati: il Milan è al lavoro sul mercato, specialmente per quanto riguarda le cessioni, anche se i possibili acquisti sembrano in questo momento lontani, con la dirigenza più concentrata a sfoltire la rosa. Ne è convinto il giornalista Carlo Pellegatti che parla così del momento del calciomercato rossonero.
"I nomi non esistono, non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa di cui io dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere, ma intanto il tempo passa ed è ancora tutto nebuloso. Aspettiamo la riunione intorno al 13 agosto".
Pellegatti si riferisce al possibile summit di mercato che dovrebbe avvenire in questi giorni tra Amorim e Cardinale: si potrebbe decidere la strategia per le ultime settimane della sessione estiva. Giorni che potrebbero essere decisivi per la stagione che sta per iniziare.
Pellegatti poi continua:
"I nomi non ci sono, sono inventati, ci sono solo le uscite che non scaldano i tifosi. Se ci fosse una figura alla Paratici o alla Galliani qualcosa potrebbe cambiare. In questo momento i nomi sono inventati".
La strategia societaria e le trattative per le cessioniRicordiamo che, invece, il Milan ha deciso una strategia diversa con tante persone per il mercato e le idee di Amorim per definire la rosa. Come detto, in questo momento, il Diavolo sta lavorando per le cessioni: Athekame e Cissè viaggiano verso il prestito, mentre per Fofana ci potrebbe essere parecchio interesse.
Il nodo Santiago Giménez: spunta l'ipotesi PortoAltro giocatore che potrebbe essere ceduto in questi giorni è Santiago Giménez: l'attaccante messicano è vicino al prestito al Porto, da capire se con un 'semplice' diritto di riscatto o con un obbligo di riscatto.
Vedremo poi quali saranno i profili valutati dal Milan per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.
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