Giorni che potrebbero essere infuocati: il Milan è al lavoro sul mercato, specialmente per quanto riguarda le cessioni, anche se i possibili acquisti sembrano in questo momento lontani, con la dirigenza più concentrata a sfoltire la rosa. Ne è convinto il giornalista Carlo Pellegatti che parla così del momento del calciomercato rossonero.

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"I nomi non esistono, non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa di cui io dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere, ma intanto il tempo passa ed è ancora tutto nebuloso. Aspettiamo la riunione intorno al 13 agosto".

Ecco un estratto ripreso dal suo canale YouTube:

Pellegatti si riferisce al possibile summit di mercato che dovrebbe avvenire in questi giorni tra Amorim e Cardinale: si potrebbe decidere la strategia per le ultime settimane della sessione estiva. Giorni che potrebbero essere decisivi per la stagione che sta per iniziare.

Pellegatti poi continua:

"I nomi non ci sono, sono inventati, ci sono solo le uscite che non scaldano i tifosi. Se ci fosse una figura alla Paratici o alla Galliani qualcosa potrebbe cambiare. In questo momento i nomi sono inventati".

La strategia societaria e le trattative per le cessioni

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Ricordiamo che, invece, il Milan ha deciso una strategia diversa con tante persone per il mercato e le idee di Amorim per definire la rosa. Come detto, in questo momento, il Diavolo sta lavorando per le cessioni:viaggiano verso il prestito, mentre perci potrebbe essere parecchio interesse.Altro giocatore che potrebbe essere ceduto in questi giorni è: l'attaccante messicano è vicino al prestito al, da capire se con un 'semplice' diritto di riscatto o con un obbligo di riscatto.

Vedremo poi quali saranno i profili valutati dal Milan per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.