Milan, Pedullà dice tutto: Paratici, Allegri, Furlani e il nome a sorpresa

"Allegri in questo momento ha un desiderio clamoroso di tornare ad allenare in Italia. Vi posso garantire che gli accostamenti al Milan oggi sono mediatici. Non si è parlato, non c'è stato un facci a faccia né nulla. Ci sono stati ammiccamenti indiretti. Il discorso vale per Paratici, che non è completamente dentro. Furlani tornerà nei prossimi giorni quindi si parla già della settimana prossima. Per me può venire fuori un nome a sorpresa. Paratici è quello che alla fine recupera le posizioni, ma sono sponde mediatiche che non hanno un condimento, sono piatti sciatti. Altrimenti il 7 marzo avrebbero fatto Tare. Furlani è tornato più forte che mai, Ibrahimovic è stato cavalcato e sorpassato. Marzo è pazzo soprattutto perché ci sono delle suggestioni che vanno spiegate".