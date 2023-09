Pazzini: “Del Milan mi piace la filosofia, l’identità è chiara”

Intervistato dai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero, Olivier Giroud: "La stagione è appena iniziata e sarà ricchissima di impegni: se ci fosse il pericolo di una ricaduta, Pioli lo farebbe comunque giocare? Personalmente, eviterei qualsiasi rischio. Magari, potrebbe partire dalla panchina. Se non ci fossero problemi, allora il Milan avrebbe a disposizione il solito uomo in più: uno in grado di fare giocare bene i compagni e che ha segnato già quattro gol. Uno fortissimo anche tatticamente. Cose che sappiamo da tempo. Ora dobbiamo solo attendere novità sul suo recupero".