Passerini: “Milan e Napoli sono due squadre imperfette”

Le parole di Carlos Passerini su Napoli-Milan

"Il Milan ha messo freno alle due sconfitte e questo depone un po' a suo favore, ma credo siano due punti buttati per la squadra rossonera perché se non riesci a chiudere una gara dopo essere sul 2-0 vuol dire che è colpa tua. Questo pari credo che non accontenti né Napoli né Milan che sono due squadre imperfette. L’Inter è condannata a vincere lo scudetto perché è rodata e poi ha 2 squadre. Un pochino dietro c’è la Juve che è agevolata dal non giocare le coppe mentre Napoli e Milan hanno qualcosa in meno".