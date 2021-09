Parolo: “Il Milan ha le idee chiare per questa partita. Per la Lazio…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Milan-Lazio, Marco Parolo ha analizzato il match di 'San Siro'

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Parolo ha parlato del match tra Milan e Lazio. Queste le parole dell'ex calciatore. "Il Milan ha le idee chiare su questa partita e sa come poterla affrontare. Per la Lazio sarà un crash test per capire i progressi della squadra di Sarri e quanto di questo allenatore ci sia in questa formazione".