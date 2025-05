"Igli stravede per Italiano, vorrebbe portarlo al Milan. E se non riuscisse a farlo? So benissimo la stima che ha Igli di Pioli: potesse, lo riporterebbe indietro. Comunque Pioli una criticità che aveva al Milan era non avere un punto di riferimento, non avere un confronto. Non sapeva con chi parlare nei momenti difficili: Igli sarebbe quella pedina. Ma Pioli secondo me non torna mai al Milan".