Il paragone con Zlatan Ibrahimović è sempre impegnativo, soprattutto quando si parla di un attaccante ancora alla ricerca della propria dimensione nel grande calcio. Nick Woltemade, centravanti tedesco della Juventus, è finito al centro di questo confronto, ma Fabio Capello ha voluto ridimensionare nettamente l'accostamento. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero non ha usato mezzi termini: "Massimo rispetto, però Woltemade non mi pare nemmeno parente del giovane Ibrahimović".

Capello non ha dubbi: Woltemade lontano da Ibrahimović

La domanda rivolta a Capello riguardava proprio le possibili somiglianze tra il centravanti tedesco e il giovane Zlatan. La risposta è stata decisamente netta. Secondo l'ex tecnico, il confronto non regge neppure se si prende in considerazione la prima versione dello svedese, quella arrivata in Italia e alla Juventus all'inizio della sua carriera nel nostro campionato.

Un giudizio significativo anche considerando che Capello conosce molto bene Ibrahimović: lo ha allenato proprio a Torino, nella stagione 2004-2005 e nella successiva annata bianconera. Lo svedese aveva allora iniziato a imporsi nel calcio italiano, mostrando quelle qualità tecniche, fisiche e caratteriali che lo avrebbero accompagnato durante una carriera ai massimi livelli. E fu Capello ad allenare il giovane Ibra al tiro in porta, trasformandolo da punta di peso, ma fantasiosa, ad un centravanti implacabile sotto porta.

Il paragone nato dalle caratteristiche del centravanti tedesco

Woltemade, alto 198 centimetri, è un centravanti con caratteristiche tecniche particolari per la propria struttura fisica. Non è soltanto un riferimento in area di rigore: può partecipare alla manovra, muoversi lontano dalla porta e giocare anche accanto a un altro attaccante. Proprio questa duttilità aveva alimentato il paragone con il giovane Ibrahimovic.

Capello, tuttavia, ha preferito separare nettamente i due profili. Il talento e il potenziale del tedesco non bastano, almeno per il momento, per avvicinarlo a un giocatore che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio italiano e internazionale.

Il giudizio di Capello sulla Juventus

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Nella stessa intervista, l'ex allenatore ha affrontato anche il momento della Juventus e il lavoro di. Capello ha ammesso di aspettarsi qualcosa in più dal tecnico, sottolineando come fosse arrivato a Torino da un anno e avesse condiviso con la dirigenza le scelte del mercato estivo.Ha poi analizzato anche il reparto offensivo bianconero, confermando la propria convinzione sull'utilità di schierare due attaccanti insieme. In particolare, secondo Capello,potrebbe rendere meglio con Woltemade al proprio fianco. Una considerazione tattica positiva per il tedesco, dunque, che non cancella però la bocciatura sul paragone con Ibrahimović.