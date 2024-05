L'esperto di calciomercato ha rivelato come il Milan abbia tre candidati portoghesi per la panchina. E su Antonio Conte dice che ...

Manuele Baiocchini , noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulla panchina del Milan . Il giornalista, infatti, è intervenuto in collegamento con 'Sky Sport', rivelando le ultime notizie in merito all'allenatore che siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il primo punto, che ci ha tenuto a sottolineare, è che il Diavolo non avrebbe contatti al momento con Antonio Conte e con Roberto De Zerbi .

A questo punto la lista si restringe a tre nomi in modo particolare, tutti accomunati da una stessa caratteristica, ovverosia che sono portoghesi. I profili sondati dal Milan sarebbero quelli di Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, Paulo Fonsesca del Lille e Sergio Conceicao del Porto. Al momento non si hanno novità ulteriori in merito e non ci sono notizie sul preferito tra i tre, ma la strada sembra tracciata in questo senso. Ecco, dunque, le sue parole in merito.