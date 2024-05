Panchina Milan, De Zerbi fa marcia indietro? “Voglio restare al Brighton”

Roberto De Zerbi, accostato al Milan per la panchina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua permanenza al Brighton

Nelle ultime ore il nome di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, è stato accostato anche alla panchina del Milan per la prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato anche noi di 'PianetaMilan.it', si sarebbe aperto uno spiraglio per il suo passaggio in rossonero, sempre che non si inseriscano altri club nella corsa. E lui stesso, in un forum organizzato dai 'Seagulls' con i tifosi, ha fatto tremare il suo amministratore delegato, Paul Barber, aprendo di fatto ad un addio al verificarsi di determinate condizioni.