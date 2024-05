Milan-Genoa, le probabili formazioni: sorprese in ogni reparto per Pioli

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe lanciare almeno una sorpresa in tutti i reparti. Tra i pali ci dovrebbe essere Marco Sportiello, mentre in difesa giocheranno Alessandro Florenzi a destra, Theo Hernandez a sinistra con Malick Thiaw (e non Fikayo Tomori) e Matteo Gabbia al centro. A centrocampo potrebbe rimanere fuori Yacine Adli, per lasciare il posto ad Ismael Bennacer, affiancato da Tijjani Reijnders. In avanti, invece, Olivier Giroud sarà supportato dal tridente composto da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao.