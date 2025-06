Paganini: 'Attenzione a Immobile per il Milan. Il rapporto con Tare ...'

Milan, Paganini: "Vlahovic, Immobile o Lucca? Vi dico che ..."

Su Alvaro Morata vicino al Como: "Il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano e non solo. Vediamo cosa è successo con Fabregas, che ha detto no all'Inter. Stanno cambiando i rapporti di forza e per me è destinato a diventare la nuova Atalanta. Si può permettere Morata e anche altro".