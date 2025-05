Paganin: “Con l’arrivo di Tare al Milan in pole c’è Italiano, ma sappiamo cosa..”

"Io starei in campana anche sul Milan. Con l'arrivo di Tare c'è Italiano in pole, ma sappiamo cosa è successo con lui alla Fiorentina. Conte, se va via, va alla Juventus. Giuntoli gode della stima della proprietà, di Elkann, perché è passato da un passivo di 300 mln e ha abbassato il monte ingaggi e l'età media della rosa. E i soldi per poter prendere quei 4 giocatori che possono alzare il livello".