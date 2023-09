Padovan: “Il Milan poteva solo perdere, non è ancora una squadra matura”

"Io devo dire che in sede di pronostico, come diceva il grande Pizzul, non avevo dato scampo al Milan. Cioè il Milan poteva solo perdere e perché aveva dei problemi in difesa. E si è visto, anche per il punteggio, e perché non è ancora una squadra matura. È una squadra che gioca bene. Fino a ieri aveva rubato l’occhio, era una squadra forse che giocava meglio, però l’Inter è implacabile perché non ti lascia giocare, non ti fa giocare perché è un grande pressing, chiude tutte le linee di passaggio e, quando riparte, riparte con 5 uomini d’attacco". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, mai così male da 50 anni >>>