Padovan: “Il Milan squadra incompiuta. Ecco cosa serve ai rossoneri”

"Il Milan è una squadra incompiuta a cui serve continuità, impermeabilità difensiva che fino al match contro il Napoli non aveva. Con il Napoli non ha giocato da Milan come vorrebbe Pioli. Le serve una prova di maturità per tornare grande. È una squadra che è retrocessa dalla Champions, ha fatto bene anche contro il Rennes che però è una squadra media francese". LEGGI ANCHE: Allenatore 2024/2025: ecco il borsino: Lopetegui out | PM News