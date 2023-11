Padovan: “Milan? Squadra sfuggita al controllo dell’allenatore”

Intervenuto su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund: "Ho la netta sensazione che la storia tra Stefano Pioli e il Milan sia finita ieri sera con la sconfitta sanguinosa in Champions League, contro il Borussia Dortmund. E non tanto e non solo per il pesante risultato, ma soprattutto perché la squadra sembra letteralmente sfuggita al controllo del tecnico".